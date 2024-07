La matricola Perdaxius non vuole più soffrire: dopo un campionato di Prima categoria (riassaporata dopo tantissimi anni) prima di giubilo poi di sofferenza, e una salvezza conquistata nelle ultime giornate, il Perdaxius non vuole più cascare nella trappola. Il club sulcitano guidato da Pietrangelo Loru ha così deciso di portarsi avanti con il lavoro: intanto la conferma del tecnico della prima squadra Fabio Tinti che nella scorsa stagione, col doppio ruolo di allenatore e giocatore, ha contribuito a suon di gol alla salvezza dei sulcitani. Basilari alcune conferme come Manca, Congiu, Di Meglio e Miali. Ma fra gli arrivi spiccano Nicola Giganti (dal Carbonia) e Devid Pinna. Poi giungeranno altri nuovi elementi dalla Juniores perché, anticipa Loru, “la grande novità è la decisione di istituire proprio la categoria juniores per dare una valida alternativa ai giovani di quell’età che dovessero scegliere di dare fiducia a noi”. Il preparatore dei portieri sarà Edoardo Steri. L’inizio del campionato è quasi scontato che avvenga a Narcao: sono infatti iniziati i lavori di posa del manto sintetico sull’impianto sportivo di Perdaxius. L’intervento potrebbe essere consegnato fra fine ottobre e primi di novembre.

