La lunga attesa è finita. Domani al “Nespoli” contro la Lucchese (14.30) riprende finalmente il campionato dell’Olbia.

“Un appuntamento al quale arriviamo prontissimi”, spiega l’allenatore Max Canzi presentando la sfida playoff della 4ª giornata di ritorno di Serie C. “La sosta è servita a recuperare fisicamente alcuni giocatori e a lavorare sul sistema di gioco, incontriamo un avversario aggressivo ma abbiamo voglia di riprendere il discorso da dove si era interrotto”. Ovvero i tre risultati utili di fila con i quali i bianchi hanno chiuso il 2021.

La formazione. In tema di undici titolare, la formazione non dovrebbe subire stravolgimenti a dispetto del recupero di giocatori importanti come Emerson e Arboleda in difesa. “Come sempre, però, giocherà chi sta meglio”, sottolinea Canzi, che avrà a disposizione anche Ciocci. Superato infortunio e operazione, il giovane portiere di proprietà del Cagliari si giocherà la maglia con Van der Want. “Quando si rientra dopo una lunga assenza il reinserimento è sempre graduale”, spiega il tecnico, “ma avendo anche Maarten qualche problemino valuteremo a ridosso della partita chi impiegare, tra i due, dal primo minuto”.

Salteranno il match Renault per squalifica e Occhioni, Demarcus e Belloni per problemi fisici: Olbia-Lucchese sarà diretta dall’arbitro William Villa di Rimini.

