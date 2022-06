Domani scadono i termini per la presentazione dell'iscrizione in Lega Pro e a oggi solo il Messina non ha ancora adempiuto. La società siciliana è in vendita al prezzo simbolico di un euro. Hanno presentato domanda Triestina e Teramo, club che sono in difficoltà economica e avevano i conti bloccati.

Si assottigliano quindi le speranze di ripescaggio in serie C della Torres, che ha tutte le carte in regola, non solo per i risultati ottenuti in stagione (terzo posto, finale dei playoff vinta e finale Coppa Italia) ma anche per la solidità economica della nuova dirigenza e per uno stadio che porta in dote almeno duemila spettatori che possono raddoppiare in Lega Pro.

Va detto che Federazione e Lega sono alquanto lasse su questi punti e non sembrano interessate ad avere una serie C forte con società solide e stadi capienti e con buon pubblico. Basti dire che il Monterosi non ha uno stadio adeguato, nel campionato scorso ha giocato a Viterbo (5.600 posti) e la stagione prossima dovrà emigrare addirittura a Pontedera, struttura distante ben 300 chilometri dalla sede e con capienza di appena 2.700 posti.

Resta ancora l'esame Covisoc che riguarda proprio l'aspetto finanziario. L'8 luglio ci sarà poi la riunione del Consiglio Federale che dovrà tener conto dell'esame dell'organo di vigilanza. Se almeno 4 club restano fuori, la Torres verrà ripescata.

