Match in trasferta per l'Amatori Rugby Alghero, che domani alle 14.30 affronterà il Settimo Torino nella sfida valida per l'undicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A.

Big match per il XV di coach Marco Anversa, terzo della classe, che gioca sul campo dei piemontesi, secondi con una sola lunghezza di vantaggio.

Gli algheresi, fin qui protagonisti di una stagione da 7 vittorie (cinque negli ultimi cinque turni) e 3 sconfitte (l'ultima in casa del Cus Milano lo scorso 17 novembre), arrivano dal 32-23 rifilato alla capolista Calvisano, mentre i torinesi hanno raccolto ben 8 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima sette giorni fa, 22-12 in casa del Noceto, quarto in classifica.

All'andata, il 20 ottobre 2024, fu il Settimo Torino a sbancare per 11-10 il campo di Maria Pia.

