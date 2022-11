Si trova ricoverato all'ospedale di Ozieri Andrea Cossu, 27 anni di Mores, portiere del Lanteri di Sassari, società che milita nel campionato di Promozione girone C.

Ieri ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 18' del secondo tempo dopo uno scontro fortuito in uscita col difensore dell'Oschirese Fabio Budroni. Trasportato all'ospedale di Ozieri, all'inizio si pensava ad una lesione ad una costola. Ma dopo rapidi accertamenti i medici hanno riscontrato 4 lesioni ad un rene con un'emorragia interna in corso. Per qualche minuto si è anche pensato di esportare l'organo al giocatore, ma poi l'emorragia interna si è fermata e per ora questa ipotesi sembra scongiurata.

Il giovane portiere, che nella vita lavora nell'azienda agricola di famiglia, sarà a breve trasferito nel reparto di urologia dell'ospedale di Alghero, in cui dovrà rimanere sotto osservazione per almeno 20 giorni.

Dopo 3 stagioni trascorse a Thiesi, con un breve intermezzo in Eccedenza col Taloro, Andrea Cossu è alla prima stagione col Lanteri, in cui si stava confermando tra i migliori elementi del ruolo nella categoria.

«Oggi sto meglio - spiega il portiere dall'ospedale di Ozieri -. Ieri notte molto peggio ed ho persino vomitato. I medici mi hanno rassicurato che l'emorragia si è fermata ed era questo il problema peggiore. Le lesioni sono invece confermate ma se le cose rimarranno così non dovrei perdere il rene. Sono perciò positivo per la mia guarigione».

«È stato un normalissimo incidente di gioco, cose che capitano nel calcio - continua -. Con Fabio Budroni siamo amici. Abbiamo giocato insieme nel Calangianus e mi ha ha già mandato alcuni messaggi».

© Riproduzione riservata