Per un soffio, Marcello Patteri è secondo nel campionato nazionale gold di Serie A di ginnastica aerobica.

Per un soffio. A Monte di Procida, l’atleta di Dorgali, in forza al gruppo Sambughé, ha visto sfumare la vittoria per una frazione di punto, piazzandosi alle spalle dell’Aerobica Evolution. Quest’ultima infatti, ha totalizzato lo score di 97,095, somma dei piazzamenti di singolo maschile, gruppo e squadra. E’ invece 96,965 il totale conseguito dal Sambughé con il trio, singolo femminile e singolo maschile, quest’ultimo proprio con Patteri che ha chiuso la sua gara con 21,950, il miglior parziale di specialità.

Rimane il rimpianto. Da parte sua, qualche rimpianto per un oro sfumato. “Abbiamo commesso alcuni errori che potevamo benissimo evitare”, il suo primo commento, “inoltre, purtroppo, la mia compagna di coppia Anna Bullo non ha potuto partecipare alla gara per un infortunio, quindi la squadra ha risentito anche della sua mancanza”. Un’assenza, questa, che ha compromesso le ambizioni di Patteri e compagni. “Sono felice lo stesso del risultato, anche se”, ammette, “non è quello in cui speravamo”.

© Riproduzione riservata