Tra le partecipanti al tabellone di qualificazione del torneo Itf di tennis femminile disputato ad Antalya erano presenti due tenniste sarde: Elisa Patta e Alessia Manca.

Sul rosso turco, la 23enne torresina è stata battuta 6-2, 6-3 dalla 18enne umbra Sofia Pizzoni.

Vittoria all'esordio (come già nel torneo precedente) per la 18enne portacolori del Ct Decimomannu, che si è imposta per 6-0, 6-4 sulla 15enne turca Dila Beril Guclu, Nel secondo match, rinviato per neve da lunedì a oggi, Manca ha ceduto 6-4, 6-0 contro la numero 2 del tabellone, la 17enne turca Ozlem Uslu (872 nella classifica mondiale e 90 Junior), dopo aver lottato alla pari fino al 4-4. “Ha giocato molto bene. Poi è calata un po' fisicamente ed è andata così. Ma va bene così. Esperienza super positiva per lei”, dichiara il coach Manuel Mazzella, che prosegue “Ha perso contro due giocatrici non alla sua portata, mentre ha vinto contro due giocatrici, soprattutto quella del primo torneo, che dovevano essere decisamente più forti di lei e invece è riuscita a vincere. Super esperienza per lei e speriamo che sia la prima di tante”.

