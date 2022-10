Inizia nel migliore dei modi la nona stagione dell’Hermaea Olbia nella A2 femminile di volley. Stasera, tra le mura amiche del GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi ha sconfitto il Club Italia 3-0.

Un risultato non scontato al cospetto di un avversario giovane ma “di categoria”, con diverse nazionali Under 19 fresche di titolo europeo e una buona preseason alle spalle. Eppure, un risultato praticamente mai in discussione: vinto senza troppi affanni il primo set 25-16, le galluresi hanno dovuto faticare un po’ di più per portare a casa il secondo, conquistato 25-23. Per tornare a dominare nella terza frazione, che l’Hermaea fa sua col punteggio di 25-19.

Tra le miglior realizzatrici si distinguono Bulaich e Schirò con 13 punti a testa, in doppia cifra anche l’unica giocatrice confermata dalla stagione precedente, la schiacciatrice estone Miilen, e Tajè: contro le azzurrine mettono a terra 10 palloni ciascuna.

Prossimo appuntamento col campionato domenica in trasferta contro l’Offanengo, reduce dalla sconfitta nel derby di Cremona.

