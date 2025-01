Due derby per anticipare la seconda giornata di ritorno dei campionati di tennistavolo. Mercoledì per la A1 maschile di fronte Marcozzi e TT Sassari, per la A1 maschile, terminata 3-3. Rossi, Chandra e Vallino Costassa per la Marcozzi, Pistej e doppio Ismailov per la formazione sassarese. Nella classifica provvisoria il team di Ferrero ha agganciato il Carrara in vetta (in campo domani), mentre TT Sassari insegue a un punto. La sfida di domani tra Norbello e Servigliano è stata rinviata al 24 febbraio.

Nell’altro anticipo della serie A1 femminile il Quattro Mori ha battuto il Muravera 4-1 e sorpassa al quarto posto. Doppiette di Abraamian e Carnovale, per il Muravera punto di Vorobeva, che ha perso l’imbattibilità dopo la sconfitta con Abraamian.

Il match clou è certamente Norbello-Castelgoffredo, domani alla Palestra Comunale alle 17. La prima contro la seconda, due formazioni che filano spedite verso i playoff. Norbello è primo in forza della vittoria dell’andata in Lombardia, posizione finora tenuta stretta. In quella partita erano assenti Matelova da una parte, Szocs e Dragoman dall’altra.

Nell’altra partita in programma domani, il TT Sassari cerca di fermare la serie di sei sconfitte di fila. Oggi sfida il Sud Tirol, terzo in classifica.

Si gioca anche in serie A2 maschile. Nel girone A il Santa Tecla Nulvi, terzo in classifica, a punteggio pieno ma con tre partite in meno, domani ospita al Palazzetto il TT Torino, terzultimo.

Nel girone B la fuga del Muravera potrebbe prendere maggiore consistenza, a Napoli affronta il Sant’Espedito, penultimo. Il Ferentino, ultimo, è l’avversario della Marcozzi.

Champions League

Domenica garauno dei quarti di finale al Palatennistavolo, inizio ore 18. Il Quattro Mori avrà di fronte la regina d’Europa e detentrice del trofeo, la squadra polacca del Sarkiapol Tarnobrzeg, vincitrice di quattro delle ultime cinque edizioni della Champions League. E’ una ripetizione del quarto di finale della scorsa stagione, allora il Quattro Mori sfiorò l’impresa e venne eliminato solo al golden set.

Non ci sarà Hu Limei, il coach Curcio si affida ad Abraamian, Plaian (assente nel derby con Muravera), Carnovale e Barani. Bastano tre nomi per definire le avversarie. La giapponese Satsuki Odo, numero 7 del mondo, la rumena Elizabeta Samara, numero 48, la (naturalizzata) portoghese Fu Yu, numero 67.

