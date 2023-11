Amaro bottino per le sarde nella decima giornata del campionato di Serie D, girone G. All’“Is Arranas” di Tertenia finisce senza reti il derby tra Costa Orientale Sarda e Budoni. Una partita con pochissime emozione, bloccata in mezzo al campo. Da segnalare nel primo tempo un salvataggio sulla linea di Caparros su conclusione di Nurchi e nella ripresa un diagonale di Lancioni da buona posizione con palla sul fondo.

La Cos resta ad un punto dalla capolista Cavese, bloccata sul campo dell’Ardea. Il Budoni naviga al centro della classifica.

Sconfitta (2-1) del Latte Dolce sul campo dell’Ischia, la seconda di fila per i sassaresi. Padroni di casa in vantaggio al 16’ con Maiorano. Al 28’ il pareggio di Nurra. A sei dallo scadere la beffa per i sardi col gol su rigore di Baldassi. Latte Dolce che scivola dal terzo al quinto posto.

Al “Nino Martinez” di Uri, una rete dell’ex Arzachena Sartor regala i tre punti al Cynthialbalonga. Uri agganciata dal Budoni in classifica.

