Ad aggiudicarsi il GP Arcipelago La Maddalena 2025, ieri mattina, è stato, Paolo Morbiato (dell’ASD Acido Lattico). Secondo posto per Simone Viero (della Bike Room), davanti a Filippo Viti (della Promotech). Una manifestazione ciclistica, la seconda dopo il torneo di Padel, organizzata nell’ambito delle manifestazioni di “Isola Europea dello Sport”, un progetto europeo che vede La Maddalena organizzare, per tutto il 2025, manifestazioni sportive. La competizione ciclistica di ieri, su strada, era riservata ai cicloamatori ed è stata organizzata dalla società dal Club Ciclistico Acido Lattico. Vi hanno partecipato anche atleti provenienti dalla Corsica oltre a quelli galluresi, del sassarese e del nuorese. La partenza è stata da Piazza XXIII Febbraio 1793 (dove al termine si è svolta la premiazione), dalla quale è iniziato un percorso, piuttosto impegnativo a parte i primissimi chilometri urbani, lungo quasi 50 chilometri, dei quali una quindicina disposti in linea e gli altri in un circuito di quattro giri, in buona parte lungo una suggestiva vista sul mare. I prossimi appuntamenti di “Isola Europea dello Sport” sono programmati per il 12 e 13 di questo mese di aprile (sabato e domenica), con “La Maddalena Danza”; Nelle stesse due giornate si svolgerà la manifestazione podistica “Cammini tra le Isole”, organizzata da Sportisola, e poi ci saranno un trofeo di volley, organizzato dall’Us Garibaldi, un torneo di calcio giovanile e l’ultimo del mese la Mini Olimpiade della Gioventù. Altra manifestazione podistica a maggio e poi ancora e poi un torneo di pesca sportiva. Le manifestazioni sono divise in tre fasi. Quella primaverile appunto, l’estiva e l’ultima, autunnale.

© Riproduzione riservata