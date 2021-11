Saranno le formazioni della serie C e Under 20 maschile, ad aprire il torneo regionale che per tre giornate, fino all’11 dicembre, riattiverà un movimento che in Sardegna conta quasi 200 tesserati.

Si comincia domenica mattina dalle 10 alle 13, alla piscina Acquasport di Assemini. La Promosport (serie C e Under 20), Acquasport (serie C) e Atlantide (Master e Under 20) si misureranno nei primi incontri del girone all’italiana, mentre semifinali e finali sono in calendario sabato 11 dicembre.

Le formazioni Under 18 maschili (Acquasport, Antares, Atlantide, Oppidum, Promosport), più la Promogest femminile (unica squadra sarda iscritta ai campionati nazionali) faranno invece il loro ingresso nella competizione domenica 28, ma a Terramaini dove si terrà anche la giornata conclusiva.

Assente la Rari Nantes Cagliari, perché impegnata in un torneo Under 16 a Padova.

“Abbiamo voluto coinvolgere il maggior numero di squadre possibili e spalmare il loro impegno nell’arco di tre fine settimana, per prepararle al meglio ai rispettivi campionati nazionali, che inizieranno nel mese di febbraio”, ha precisato Riccardo Toselli, delegato regionale alla pallanuoto della Federazione Italiana Nuoto.

Più a lungo termine, la scelta di inserire domenica 28 un ulteriore, mini torneo con squadre miste Under 14 e Under 16. “Tra i nostri obiettivi”, ha aggiunto Toselli, “c’è il rilancio della pallanuoto femminile, per ora limitata alla sola Promogest di Quartu”.

