Torna al successo la Raimond Ego Sassari, che si è imposta a Trieste 30-35 (12-18 p.t.) e ha conquistato così la terza vittoria stagionale in A Gold di pallamano. I turritani sono arrivati a quota sei punti e al momento sono settimi in classifica a meno sei dalla vetta ma con una partita da giocare, il recupero della sesta giornata, il match in casa del Bolzano, già programmato per l’8 novembre.

A Trieste i sassaresi sono passati subito avanti (5-13 al 19’) ma, chiuso il primo tempo sul 12-18, hanno pagato care le troppe palle perse, che hanno permesso ai triestini prima di riavvicinarsi fino al 18-20 (38’) e poi di pareggiare (22-22). La reazione della Raimond non si è fatta attendere e, dopo essersi portata sul 26-33 al 55’, è arrivata alla sirena avanti di cinque. Migliori realizzatori, rispettivamente con 8 e 7 reti, Halilkovic e Manojlovic.

A Silver. Nella quinta giornata della A Silver, la Verdeazzurro Sassari è stata battuta 30-17 sul campo del Chiaravalle dopo essere arrivata al giro di boa sotto di una sola rete (11-10). Top scorer dell’incontro, con sei gol, Reta Battistolli della Verdeazzurro e Brutti del Chiaravalle.

A1 e A2 femminile. La Lions Sassari, sconfitta 33-12 (13-3 p.t.) a Salerno dalla Jomi, resta ultima a quota zero in compagnia del Padova. Nella prima giornata della serie cadetta, ha iniziato col piede giusto la Città del Redentore, che a Nuoro ha sconfitto 31-17 (17-9 p.t.) le lombarde del Ferrarin trascinata dalle reti di Diaz (9) e Napoli (7). Alla Raimond, invece, non è bastato il fattore campo: a Sassari il Cassano Magnago si è imposto 23-30 (10-16 p.t.) grazie alle 13 reti di Zizzo.

