Il match di andata del secondo turno di Ehf European Cup, disputato sabato al PalaSantoru, si è chiuso con la vittoria per 38-39 dei bosniaci dell’Izvidac. I sassaresi, che avevano chiuso il primo tempo avanti 21-19 e anche avuto tra le proprie fila il miglior marcatore dell’incontro, Hamidovic con 14 reti, adesso sono chiamati a compiere l’impresa in trasferta , sabato prossimo in Bosnia. Nel frattempo, potranno dedicare tutte le attenzioni alla Ehf Cup, visto che il match valevole per la settima di A Gold di pallamano, in programma il prossimo weekend, è stato ovviamente rinviato e riprogrammato alle 19 del 12 novembre.

A Silver. La Verdeazzurro Sassari ha centrato intanto il secondo successo consecutivo, che la ha proiettata all’ottavo posto in classifica a quota quattro. I turritani hanno sconfitto 31-22 (15-12 p.t.) il Cologne trascinati da Pacheco Ribeiro (10), Gomes De Sousa (7) e Bianco (5). Sabato prossimo, alle 15 in quel di Chieti, scontro diretto col Campus Italia, appaiato coi sassaresi a quota quattro.

Femminile. Sesta sconfitta in altrettante giornate di A1 per la Lions Sassari, che stavolta si è arresa 38-24 (22-14 p.t.) al Brixen in Sudtirol. Prossimo impegno per le leonesse alle 18.30 del 2 novembre in casa contro il Leno.

La prima giornata di A2 femminile ha visto il debutto delle tre portacolori sarde nel girone B. Ottima partenza per la Hac Nuoro, che ha festeggiato il ritorno nei campionati senior con una vittoria per 23-26 siglata a Dossobuono. Trasferta difficile, invece, per la Città del Redentore, battuta 40-14 a Mestrino. Esordio con vittoria per la Raimond, che Sassari ha sconfitto di misura, 20-19, la Leonessa Brescia. Nel prossimo turno, in programma il 2 novembre, riflettori puntati sulla Polivalente di Nuoro, che alle 15.30 sarà teatro della sfida tra Città del Redentore e Ferrarin e, alle 18.30, del primo derby sardo della stagione, il match tra Hac Nuoro e Raimond Sassari.

