Ci sono anche Umberto Bronzo e Giovanni Pavani, ala e portiere della Raimond Sassari, nel roster della nazionale italiana al momento impegnata nei Campionati Mondiali di pallamano. Dopo un’attesa durata 28 anni - quando gli azzurri collezionarono la prima e unica partecipazione a un mondiale chiudendolo al quinto posto nel girone dopo una vittoria sull’Argentina, un pari con la Norvegia e le sconfitte contro Francia, Svizzera e Corea del Sud - ieri l’Italia ha centrato un prezioso successo nella gara d’esordio.

Bronzo e compagni si sono imposti 32-25 sulla Tunisia, dopo essere arrivati al giro di boa avanti 17-11. Un risultato significativo, ma al quale dovrà seguirne un altro già domani, quando 18 affronteranno un’altra formazione del Nord Africa, l’Algeria, ieri battuta 47-22 dai padroni di casa della Danimarca, corazzata con cui l’Italia dovrà misurarsi invece alle 20.30 del 18 gennaio. I danesi sono una formazione davvero temibile, e non perché in qualità di paese ospitante avranno il fattore campo a proprio favore, ma poiché hanno dimostrato e confermato, negli anni, di essere la squadra da battere: non a caso hanno messo in bacheca tre mondiali consecutivi (2019, 2021, 2023) e l’oro olimpico di Parigi 2024.

Campionati nazionali. Nel frattempo, in Italia, sono ripartiti tutti i campionati eccetto la A Gold, a riposo proprio per cedere il passo agli impegni iridati degli azzurri.

In A Silver, sabato la Verdeazzurro è scivolata al penultimo posto dopo essere stata sconfitta 28-25 (16-11 p.t.) a Imola dal Romagna. Dai sassaresi, fermi a quota 7, ci si attende una reazione già alle 16 di sabato 18, quando ospiteranno al PalaSantoru il Carpi, quinto in classifica con 6 lunghezze di sui turritani.

Nella A1 femminile, la Lions Sassari è ancora ultima, con un solo punto e, dopo il 15-30 incassato in casa dalla Casalgrande nel primo match del 2025, alle 17 di sabato è chiamata a un’impresa sul difficile campo del Cassano Magnago, quarto a quota 20.

In A2 femminile, la ripresa del campionato dopo la sosta invernale ha regalato l’atteso derby nuorese tra Hac e Città del Redentore. Un match combattuto, che la vice capolista Germancar Hac ha vinto battendo 27-20 la Man Città del Redentore, penultima. La Raimond Sassari, intanto, è balzata al terzo posto dopo aver sconfitto 31-23 il Dossobuono, e adesso osserverà un turno di riposo. Le due formazioni barbaricine, invece, torneranno in campo sabato. Alle 15, la Città del Redentore ospiterà l’Oderzo, con cui è appaiata a quota 3, e alle 18.30 l’Hac Nuoro farà visita al Mestrino, primo con un solo punto di vantaggio, per provare a strappargli il primato nel Girone B.

