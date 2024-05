Se la stagione della Raimond Ego Sassari maschile e femminile e quella della Città del Redentore si sono già chiuse, ancora si attendono i verdetti dei playout che decideranno il futuro delle sassaresi Lions e Verdeazzurro.

Per rimanere nella A1 femminile di pallamano, campionato al quale hanno avuto accesso grazie al ripescaggio e nella cui stagione regolare non hanno raccolto punti, le leonesse turritane sono chiamate a vincere la serie playout col Dossobuono. Un’impresa non semplice, poiché la Lions ha perso 29-24 gara1, già giocata al PalaSantoru, e alle 15 di domani sarà di scena sul campo del sodalizio veneto con un solo risultato nel mirino: la vittoria. Un successo allungherebbe la serie, ma non cambierebbe il rettangolo di gioco teatro della contesa, poiché anche l’eventuale “bella” si giocherebbe a Dossobuono, alle 16 di martedì.

A Silver. Ancora una settimana di tempo per prepararsi al meglio, invece, per la Verdeazzurro Sassari, che si giocherà permanenza nella seconda serie nazionale maschile con il Cus Palermo. I turritani, in questo caso, godono del fattore campo favorevole e dunque, dopo la gara1 in programma in Sicilia il 18 maggio, disputeranno al PalaSantoru sia gara2 del 23 maggio sia l’eventuale “bella”, prevista il 25 maggio.

