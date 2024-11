Nell’ottava giornata della serie A Silver di pallamano, la Verdeazzurro Sassari ha pareggiato in casa col Molteno, formazione che staziona nella metà alta della classifica con due lunghezze di vantaggio sui turritani, al momento a quota 7 con Haenna e Bologna. Il risultato finale è stato 25-25, dopo un primo tempo che capitan Cherosu e compagni avevano chiuso in vantaggio di misura (12-11). Determinante, con 11 reti, Pacheco Ribeiro.

Nel recupero dell’ottava giornata della serie A1 femminile, la Lions Sassari è stata sconfitta dall’Erice. La capolista, a punteggio pieno, si è imposta tra le mura amiche col punteggio di 41-19 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 20-9 e così le leonesse restano ultime in classifica, ancora a quota zero. Alle sassaresi non sono bastate neanche le 7 marcature di Amani Sallami, top scorer dell’incontro.

Gli altri campionati. Alle 19.30 di martedì 26 novembre, la Raimond Sassari farà visita al Brixen per disputare il match valevole per la dodicesima giornata della A Gold. I sassaresi, reduci dalla sconfitta col Merano ma con ben 18 punti all’attivo, proveranno a ripartire in trasferta sul campo di una formazione che al momento è a quota 11.

La A2 femminile resterà a riposo fino al weekend del 30 novembre.

