Tornei preseason di lusso in Sardegna, con l’Isola che si appresta a ospitare clou di prim’ordine tra cui spiccano le formazioni campioni d’Italia maschili e femminili di pallamano.

Dopo la presentazione della la 5ª Handball Cup - Banco di Sardegna, che a Sassari vedrà la Raimond misurarsi con gli scudettati del Fasano, i bosniaci dello Sloboda Tuzla e i romeni del Potaissa Turda, è stato svelato il programma di un altro ormai attesissimo appuntamento, che si svolgerà però nel capoluogo nuorese. La 5ª edizione del Torneo Internazionale “Città del Redentore”, organizzato dal presidente dell’Hac Nuoro, Roberto Deiana, si disputerà dal 24 al 27 agosto sul campo quaranta per venti della Polivalente, che si appresta a ospitare anche le plurititolate campionesse della Jomi Salerno, che vanta in bacheca nove scudetti, sei Coppe Italia, sette Supercoppe, un Handball Trophy e uno scudetto di Beach.

A completare il tabellone femminile saranno la Cassa Rurale Pontinia, attrezzata formazione laziale in cui militano le ex Hac Nuoro Luisella Podda e Martina Sitzia, il sodalizio della N1 francese Sambre-Avesnois e le quotate norvegesi della Nit-Hak Handballklubb. Le formazioni disputeranno un girone all’italiana di sola andata, esattamente come accadrà nel tabellone maschile.

Per il titolo maschile a darsi battaglia saranno i corsi del Gfc Ajaccio, che a Nuoro hanno trionfato negli ultimi tre anni, il Marseille Provence, che ha sfiorato la promozione nella serie A francese ma non solo. Il compito di rappresentare la Sardegna spetterà ai competitivi giocatori della Verdeazzurro Sassari, freschi di promozione in A Silver, e dovranno vedersela anche coi quotati ucraini della HC Motor Zaporizhzhia, presenza fissa in Champions League.

«È un orgoglio averli, e insieme una grande responsabilità: l’ottenimento dei visti non è stata una passeggiata, ma siamo riusciti a portare un team capace di alzare vertiginosamente il livello del torneo», ha sottolineato l’organizzatore Roberto Deiana, presidente dell’Hac Nuoro. «Nuoro si conferma città della pallamano, per quella indoor ancora una volta conquistiamo la palma di torneo con la maggior partecipazione di squadre a livello internazionale».

L’Hac, per valorizzare il patrimonio culturale della città, garantirà alle squadre che parteciperanno al torneo di assistere alla festa del Redentore, sentito e atteso appuntamento nel capoluogo nuorese e nella Sardegna tutta. «Vogliamo che il torneo diventi una preziosa occasione per far conoscere alle circa 1000 presenze che porteremo in città a fine estate le nostre più profonde tradizioni lo sport rimane un fondamentale veicolo di coesione e promozione del territorio».

© Riproduzione riservata