Alle 15 di sabato la Raimond Sassari scenderà in campo al Palasport di Cingoli alla ricerca della quinta vittoria in sei giornate di A Gold di pallamano. I rossoblù, reduci dalla preziosa vittoria interna sulla ormai ex imbattuta Siracusa, sono quarti a un punto dalla vetta e si apprestano ad affrontare i marchigiani, che occupano invece l’undicesima posizione con due punti all’attivo e una partita da recuperare. Il Cingoli, che non vince in campionato dal 14 settembre, non è un avversario del tutto nuovo per la Raimond, visto che le due formazioni si sono affrontate in estate durante la preseason.

«Abbiamo iniziato bene vincendo quattro partite su cinque», ha commentato Andrea Delogu della Raimond Sassari. «La sconfitta di Conversano ci ha dato ulteriori stimoli. Arriviamo da un bel match contro Siracusa, gara che abbiamo dovuto vincere due volte dopo aver sciupato il +7 del primo tempo. Personalmente sono molto contento dello spazio che mi sta dando coach Laera. Adesso ci aspetta una trasferta insidiosa in un campo sul quale abbiamo perso l’anno scorso: sarà fondamentale non ripetere gli errori del passato».

Gli altri incontri. Alle 18 di sabato la Verdeazzurro farà visita al Lanzara per disputare l’incontro valevole per la quarta giornata di A Silver. I sassaresi arrivano all’appuntamento ancora a secco di punti, ma la situazione dei padroni di casa non è poi così diversa, visto che hanno raccolto un punto in tre gare, in occasione del 23-23 siglato in casa col Belluno nella prima di campionato.

In A1 femminile, alle 15 di domenica la Lions - ultima a quota zero dopo quattro partite - ospiterà il Salerno, quarto in classifica a quota 6. Le leonesse, intanto, possono festeggiare il nuovo incarico di Zucchi Pastor, diventata vice ct della nazionale italiana femminile di beach handball.

© Riproduzione riservata