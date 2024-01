La lunga pausa invernale è solo un ricordo, nella A Gold di pallamano ora si fa sul serio. Peccato che, dopo il ritorno in campo con vittoria che lo scorso weekend era valso alla Raimond Ego Sassari due punti preziosi grazie al 26-37 siglato a Carpi, ieri i rossoblù abbiano incassato una sconfitta di misura nel recupero della 13ª giornata. Il 34-33 di Cingoli, arrivato dopo aver chiuso il primo tempo sul 16-16, non era il risultato ci si aspettava in casa della nona in classifica, che ora ha sei punti in meno dei turritani, settimi a quota 16. Un successo avrebbe consentito alla Raimond di agganciare il Cassano Magnago e portarsi a meno due dalla zona playoff, ma le reti del nuovo arrivato Kleineidam (7), del rientrante Bronzo (6), tornato a Sassari dopo un’esperienza all’estero, e dei soliti Nardin (6), De Oliveira e Manojlovic (4), non sono bastate.

Adesso, però, per Sassari c’è altro stop all’orizzonte. Il match della 15ª giornata, in casa contro Siracusa, non si giocherà nel fine settimana ma alle 20 del 14 febbraio. Il prossimo impegno della squadra guidata da coach Zupo Equisoain sarà alle 16 del 10 febbraio, sul campo del Cassano Magnago: uno di quelli scontri diretti che la Raimond Ego, se vuole ritagliarsi un posto nei playoff, deve vincere.

A Silver. Intanto, in A Silver, la Verdeazzurro Sassari occupa ancora il nono posto in classifica dopo essere stata battuta 28-23 (14-13 p.t.), a Imola, dalla vice capolista Romagna. Alle 15 di sabato, tuttavia, i sassaresi avranno modo di riscattarsi tra le mura amiche del PalaSantoru, teatro del “derby delle isole” con il Palermo, decimo a -6 dalla Verdeazzurro.

Femminile. In A1 prosegue la difficile stagione della matricola Lions Sassari, fanalino di coda del torneo dopo aver incassato 12 sconfitte in altrettante gare, l’ultima delle quali vinta con un tennistico 30-15 dal Mezzocorona. Sabato, alle 18.30, sul parquet di casa , le leonesse si misureranno con il Brixen, secondo col Salerno a quota 18 punti.

Nel girone B della A2, invece, la Città del Redentore, reduce dal buon 24-32 siglato sul campo delle milanesi del Ferrarin, si appresta a ospitare la capolista Leno. Il match, in programma alle 18 di sabato alla Polivalente di Nuoro, vedrà le nuoresi quinte in classifica misurarsi con la formazione più competitiva del torneo, che fin qui ha raccolto 18 punti, 8 in più delle barbaricine.

A chiudere il weekend di gare sarà la Raimond Sassari, che alle 17 di domenica ospiterà il Ferrarin. Le rossoblù, settime con 8 punti, dopo essere state sconfitte 20-19 dal Cassano, proveranno a fare bottino pieno contro le lombarde, ottave con 4 punti all’attivo.

