Il 44-33 (20-15 p.t.) incassato in casa del Brixen secondo in classifica ha ridotto al lumicino le chance della Raimond Ego Sassari di raggiungere il quarto posto nella A Gold di pallamano, l’ultimo valido per la qualificazione ai playoff scudetto.

A Bressanone, dopo venti minuti equilibrati, i turritani hanno subito il cambio di passo dei padroni di casa, arrivati al giro di boa avanti 20-15 e poi capaci di firmare il 30-19 già al 40’, senza correre ulteriori rischi nell’ultimo terzo della gara. Si è interrotta così la serie di tre successi consecutivi della Raimond Ego che, a tre giornate dal termine della stagione regolare, è a -5 dal Bozen, quarto.

In A Silver, una Verdeazzurro Sassari già condannata ai playout dalla matematica, è stata sconfitta 37-29 (20-13 p.t.) sul parquet del Metelli Cologne, sesto con nove punti in più dei rossoblù, noni. Migliori realizzatori dell’incontro, con 8 reti, Leiblich e Gorela del Cologne e Bianco della Verdeazzurro.

Prossimo turno. Alle 18.30 di sabato 20, la Raimond Ego ospiterà il Conversano, quinto in A Gold a un punto dalla zona playoff e con quattro lunghezze di vantaggio sugli uomini di coach Zupo Equisoain.

Sempre sabato al PalaSantoru, ma alle 15, in programma il match tra la Verdeazzurro e gli azzurri del Campus Italia, che nonostante siano terzultimi a quota 10, alle spalle proprio dei sassaresi, sono esclusi per regolamento dalle retrocessioni e disputeranno la A Silver anche nel campionato 2024/25.

A chiudere l’intensa serata del PalaSantoru sarà la Lions Sassari, che alle 21.30 farà gli onori di casa col Padova, formazione che occupa il terzultimo posto nella classifica della A1 femminile con sei punti di vantaggio sulle turritane, ultime a zero.

In A2 femminile, si giocherà alle 16 di sabato il match tra Cassano Magnago e Città e del Redentore e alle 14.30 di domenica l’incontro tra Raimond Sassari e Jumpers.

