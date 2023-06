Dopo essere arrivata fino a gara3 della finale scudetto, la Raimond Sassari lavora sulla rosa in vista della prossima A Gold di pallamano. Il nuovo arrivo in casa rossoblù è il terzino argentino classe 1994, Nicolas Zungri.

L’atleta, dopo i primi successi in patria col Dorrego, si è trasferito in Francia, dove ha militato con Montelimar Craus, Gonfreville e Vernon, e poi in Spagna, dove ha giocato nella Liga Asobal Spagnola prima con l’Huesca e poi, negli ultimi cinque anni, col Sinfin.

I commenti. «Il progetto della Raimond mi ha intrigato fin dal primo momento, i risultati ottenuti da questa società sono sotto gli occhi di tutti e non affatto casuali», ha sottolineato Zungri. «Ho percepito fin da subito la chiarezza e la professionalità, questa è una squadra che sa cosa fare e dove vuole arrivare. Farne parte è una sfida che non vedo l’ora di affrontare. Spero di essere all’altezza della situazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

«Siamo molto contenti di accogliere Nicolas a Sassari. Fin da quando abbiamo appreso della decisione di Querin di smettere con la pallamano giocata, ci siamo adoperati per sostituirlo nella maniera migliore possibile, arrivando all’accordo già un paio di mesi fa», ha spiegato il ds Andrea Giordo. «Ci siamo assicurati le prestazioni di un mancino con spiccate doti difensive, caratteristiche che ci fanno pensare di aver fatto un ottimo colpo di mercato in vista della prossima stagione».

Gli altri movimenti. Dopo aver ufficializzato da tempo l’arrivo del terzino sinistro del 2005, Christian Manojlovic, il sodalizio turritano ha salutato Marco Spanu (pausa per ragioni lavorative), Hatem Hamouda, Leo Querin (ritiro), Josip Grbavac e Umberto Bronzo (trasferimento in Francia). Già confermata, inoltre, la permanenza di Giovanni Nardin Bruno Brzic Valerio Sampaolo e Rodolfo Oliveira.

Beach Handball. Intanto, si sono svolte a Pula le qualificazioni agli Italiani Assoluti di Beach Handball in programma il 7-9 luglio in Romagna, tra Misano, Rimini e Riccione. A imporsi, nel maschile, la Raimond Sassari, e nel femminile la Lions Sassari. La fase regionale, organizzata da Handball Karalis e Cagliari Handball Academy col supporto della Figh Sardegna si è svolta nell’ambito di Pula Beach Sport nella spiaggia di Campu Matta. In gara otto formazioni, le maschili e femminili di Raimond, Lions e Verdeazzurro più le ragazze di Hc Sassari e i ragazzi del Cus Sassari.

Premiati anche i migliori portieri (Martina Giona della Raimond e Cristian Salis della Lions), specialist (Elisa Udassi della Verdeazzurro e Alberto Mura della Raimond), 360° (Margherita Lepori della Lions e Carlo Maoddi della Verdeazzurro) e difensori (Lidia Pes della Lions e Daniel Vidili della Raimond). Premio Fair Play a Verdeazzurro e Cus Sassari.

