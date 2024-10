Quarta giornata di A1 femminile, quarta sconfitta per la Lions Sassari, che nel pomeriggio di oggi è stata travolta 57-25 dalla Pontinia, formazione laziale che coi due punti appena conquistati ha raggiunto momentaneamente in vetta Erice, Salerno, Cassano Magnago e Brixen. Le leonesse non si sbloccano e, dopo le precedenti sconfitte con Casalgrande (39-11), Cassano Magnago (13-36) e Teramo (24-37), anche oggi sono rimaste a bocca asciutta e si sono confermate ultime a quota zero con Mezzocorona e Padova, che hanno però giocato una partita in meno.

A Gold. La vittoria contro il Conversano resta un tabù per la Raimond Sassari, che ieri sul campo dei pugliesi ha interrotto la serie di cinque risultati positivi consecutivi perdendo per 33-28 il recupero della seconda giornata della A Gold di pallamano.

I sassaresi, dopo aver sbloccato il risultato, sono stati sempre costretti a inseguire. Arrivata all’intervallo sotto 17-14, la Raimond ha poi incassato il +5 dei padroni di casa - 22-17 al 38’ e 26-21 al 48’ - , bravi a gestire fino allo scadere. Migliori realizzatori, con sei reti a testa, Bronzo e Hamidovic.

Per i rossoblù si tratta della prima sconfitta in campionato, dove, dopo lo stop di ieri sera, sono rimasti a quota sei punti e non solo sono scivolati dal quarto al quinto posto, sopravanzati dal Conversano, ma hanno così fallito l’aggancio all’Albatro in vetta alla classifica, capolista che i turritani affronteranno in casa alle 18.30 di sabato.

A Silver. Sabato di scena a Sassari anche la Verdeazzurro, che alle 15 ospiterà il Belluno al PalaSantoru nel terzo turno di A Silver. Gli ospiti sono sesti con due punti all’attivo dopo il pareggio esterno col Lanzara (23-23) e quello interno col Cologne (19-19). I sassaresi sono ultimi a quota zero dopo le sconfitte contro Romagna (33-37) e Carpi (32-24).

