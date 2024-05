Ultima di campionato tra le mura amiche per la Raimond Ego Sassari, che dopo aver archiviato il 33-31 incassato a Merano, alle 19 proverà a congedarsi dai propri tifosi con una vittoria nel match contro il Cingoli, al momento decimo con 16 punti, 13 in meno dei turritani, settimi.

I rossoblù, che hanno mancato la qualificazione ai playoff della A Gold di pallamano, chiudono la stagione comunque con un nuovo trofeo in bacheca, la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso dicembre. Gli ospiti, invece, sono già condannati dalla matematica a giocarsi ai playout la permanenza nella categoria.

Poi, per il sodalizio rossoblù, ci sarà il “rompete le righe”, ma non per tutti: in vista della doppia sfida col Montenegro (9 e 12 maggio) valida per le qualificazioni al Mondiale 2025, da domani anche due giocatori della Raimond Ego Sassari saranno in ritiro con la nazionale. Si tratta dell’ala destra classe 2000, Umberto Bronzo, e del terzino sinistro classe 2005, Christian Manojlovic.

Femminile. In A1 la Lions Sassari, ancora ultima a quota zero punti, alle 15 ospiterà l’Erice dopo essersi arresa 26-18 a Dossobuono. Già chiusa la A2 femminile, torneo che ha calato il sipario dopo il derby sardo tra Città del Redentore e Raimond, vinto 26-27 (13-14 p.t.) dalle sassaresi alla Polivalente di Nuoro.

