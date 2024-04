Giocherà per difendere l’onore la Raimond Ego Sassari, ormai matematicamente tagliata fuori dai playoff dopo il 31-32 incassato lo scorso weekend per mano del Conversano. A due giornate dal termine della stagione regolare, i turritani, settimi nella A Gold di pallamano con 29 punti, non hanno più alcuna possibilità di raggiungere il quarto posto, attualmente occupato proprio dai pugliesi, che hanno 35 punti. Archiviato il sogno scudetto, domani alle 19, dunque, i rossoblù faranno visita all’Alperia con lo scopo di vincere per migliorare la classifica e forse coach Zupo Equisoain concederà un minutaggio più significativo a chi, fino ad ora, ha trovato meno spazio. Il Merano, dal canto suo, sarà invece chiamato a fare bottino pieno per difendere la terza posizione in classifica.

In A Silver, mentre le squadre di vertice saranno impegnate nei playoff, i sassaresi della Verdeazzurro proseguiranno gli allenamenti in vista dei playout, giostra da cui dovranno passare tra meno di quattro settimane per mantenere la categoria. Lo scorso weekend, la squadra capitanata da Francesco Cherosu aveva messo a referto un ormai ininfluente 31-31 col Campus Italia nell’ultima di campionato, giornata che aveva però decretato il nome della prossima avversaria della Verdeazzurro: il Cus Palermo. Il playout si giocherà al meglio delle tre partite, con il primo match in programma il 18 maggio nel capoluogo siciliano e Gara2, così come l’eventuale Gara3, al PalaSantoru di Sassari, il 23 e il 25 maggio.

Femminile. Nella A1 femminile la Lions, che una settimana fa era stata battuta 23-28 a Sassari dal Padova, alle 18 di domani sarà di scena sul campo del Dossobuono, ottavo con nove punti. Le sassaresi, ancora ultime a quota zero, in Veneto proveranno a sbloccarsi. Nella serie cadetta, la partita di cartello sarà il derby sardo tra Città del Redentore e Raimond, con fischio d’inizio alle 17 di domenica. Lo scorso weekend le sassaresi avevano sconfitto 38-17 i Jumpers e sottratto così il 6º posto proprio alle “cugine” nuoresi, fermate sul 31-31 a Cassano Magnago.

