Archiviata la sosta pasquale, la pallamano maschile tornerà in campo nel weekend. In A Gold, i sassaresi della Raimond Ego saranno impegnati nel posticipo della domenica, che li vedrà di scena sul parquet del PalaSantoru, alle 18.45, contro il Pressano. I rossoblù di coach Zupo Equisoain, settimi con 27 punti, sono chiamati a sfruttare appieno le ultime giornate della stagione regolare per saltare al volo sul treno playoff, che al momento dista quattro lunghezze, pertanto contro il Pressano, terzultimo a quota nove, dovranno cercare di fare bottino pieno.

In A Silver, impegno casalingo anche per la Verdeazzurro Sassari, che alle 18 di domani farà gli onori di casa con la capolista Camerano, che viaggia con 35 punti all’attivo, 22 in più dei sassaresi, noni.

Ancora a riposo, e lo saranno fino al 20 aprile, le formazioni femminili di A1 - tra cui la Lions Sassari - e di A2, tra cui Città del Redentore e Raimond Sassari.

© Riproduzione riservata