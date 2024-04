Weekend di gare solo per le squadre maschili sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano. La A1 e la A2 femminile, in cui militano le sassaresi Lions e Raimond e la nuorese Città del Redentore, resteranno a riposo per un’altra settimana, fino al 20 aprile.

Intanto, in A Gold, sarà un sabato intenso per la Raimond Ego, che per continuare la scalata verso la zona playoff, distante ancora quattro lunghezze, dovrà centrare l’impresa sul difficile campo della vice capolista Brixen. Non sarà semplice, ma alle 19 i sassaresi, attualmente settimi con 29 punti, proveranno a centrare il quarto successo consecutivo - dopo quelli su Trieste, Eppan e Pressano - contro la corazzata di Bressanone, che lo scorso weekend è caduta in casa del Cassano Magnago, bravo a imporsi per 30-24.

A Silver. Nella serie cadetta occhi puntati sulla Verdeazzurro Sassari che, dopo aver fermato la capolista Camerano, alle 16 di oggi proverà a superare il Cologne, al momento sesto a quota 22, con sette lunghezze di vantaggio sui turritani, già condannati ai playout dalla matematica.

