Una promozione storica e un'altra solo sfiorata. La squadra maschile dello Sporting Padel Sassari batte il Seven Padel Siracusa per 2-1 e conquista la promozione in serie B. Sconfitta invece la formazione sassarese femminile nello spareggio col Novara: 2-1.

Le finali per il salto di categoria si sono disputate oggi negli impianti dello Sporting Sassari, in via Milano 26. E' partita subito bene la formazione di casa con Julian Di Bene e Nicolas Malek che hanno sconfitto per 2-0 la coppia siciliana Sampieri-Tiné.

Siracusa ha impattato nel secondo match grazie a Fino-Garzòn che hanno superato Filippo madella e Giampaolo martire. Nel terzo e decisivo confronto vittoria di Riccardo cavaleri e Corrado Bertucci su Sammatrice-Lobello. Ed è stata festa per la società guidata da Manuel Vanuzzo e Ugo D'Alessandro.

Stesso punteggio ma per il Novara (2-1) nella finale che valeva la promozione nella B femminile, dove è mancato davvero poco alla squadra femminile dello Sporting Padel Sassari per fare la doppietta.

