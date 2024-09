Ha vinto lo sport come valori di correttezza e inclusione nel 4° Torneo “Città di Sassari” che si è disputato negli impianti dell'Asd Sporting Padel Sassari in via Milano 26.

Vincitori del torneo maschile sono il team Telesa-Studio Beta (Casula, Marongiu, Spanu) davanti ai secondi classificati del Tennis Padel Alghero (Razzuoli, Fois, Monte). Nel femminile si è imposta la squadra Fez con Volz (Sgarella, Monti, Pisanu), seconde sul podio le Ah… Boh (Ciafardini, Oggiano).

Nel misto trionfano i Titti e Silvestro (Colombari e Mulas) davanti ai secondi classificati Marra-Villa (Marras e Villa). La coppia vincitrice del mini torneo fra top player “Magnifici 8” è quella formata dai “medagliati” D’Angelo e Graziani.

Al mattino di sabato si è svolto il mini torneo integrato nel quadro del progetto PadelAbile che ha portato a confrontarsi sul campo ben otto coppie composte da un atleta in carrozzina e da un normodotato, mentre in contemporanea si sono divertiti a giocare anche i ragazzi della cooperativa EduPè arrivati direttamente da Sedini.

