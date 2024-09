Sport e sociale. L'attività sportiva per tutti e quella dei migliori giocatori sardi. Competizione e divertimento. Sono i binari sui quali viaggia il Torneo di padel “Città di Sassari” organizzato dall’Associazione “A Tutto Padel” in collaborazione con l’Asd Sporting Padel Sassari. Da venerdì a domenica i campi di via Milano 26 vedranno affrontarsi ben 60 squadre, 12 composte da bambini e bambine.

Quattro le categorie in gara: femminile, maschile, misto e junior. Novità dell'edizione 2024 l'open day nella serata di venerdì 13 settembre per raccontare questa disciplina sempre più diffusa e praticata e i “Magnifici 8” che metterà di fronte alcuni dei top player di Sardegna, D’Angelo e Graziani vs Acosta e Razzuoli, Panu e Razzuoli vs Caminiti e Casula.

C'è spazio anche per “PadeLabile” progetto finalizzato all’inclusione di soggetti diversamente abili, gestito da Asd a Tutto Padel e Cooperativa Sociale EduPè. Attraverso l’adesione al progetto le Asd del territorio forniscono all’iniziativa spazi e istruttori professionisti - affiancati da volontari della “A tutto Padel” - che donano il loro tempo per coinvolgere i destinatari in attività sportive relative al gioco del padel.

