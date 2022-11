I più frettolosi dopo qualche giornata del campionato di Eccellenza avevano sentenziato che la favola dell'Ossese fosse finita. In quelle giornate i bianconeri stentavano molto, in graduatoria erano nelle posizioni di rincalzo, per non parlare dell'equilibrio tattico precario della squadra. Le cassandre però hanno avuto torto. Nelle ultime 8 partite gli uomini allenati da Giampiero Loriga hanno inanellato 7 vittorie (con la sola sconfitta in trasferta contro il Sant'Elena) e sono stati la squadra ad avere conseguito nel frattempo più punti nel girone. Ora per i bianconeri terzo posto solitario in classifica, a quota 25 punti. A -3 dalla coppia regina Latte Dolce e Budoni, che negli ultimi turni hanno accusato qualche battuta a vuoto."Merito dei ragazzi - spiega l'allenatore Giampiero Loriga -. Sono stati intelligenti a recepire i consigli e trovare quindi gli assetti giusti". In effetti ad inizio torneo soprattutto la convivenza in mezzo al campo tra il nuovo acquisto Giacomo De Martis (ex Torres e ossese doc) e Mattia Gueli era risultata problematica. Ora i due sembrano aver trovato la giusta posizione. Il rientro dagli Stati Uniti del laterale Zinellu ha fatto il resto, assieme al rinnovato vigore della formazione. Da oggi in poi chi vuole vincere il campionato dovrà fare i conti con l'Ossese, per nulla disposto a recitare il ruolo di attore non protagonista di questo campionato. Domenica scorsa bella vittoria casalinga, un 4-2 contro la Ferrini ottenuto soprattutto grazie ad uno strepitoso primo tempo. Prossimo turno trasferta delicata contro la Villacidrese. Con una brutta notizia: la partenza in Argentina del centrale difensivo Alfredo Magnin, 27 anni. Per lui operazione al ginocchio nel suo Paese e stagione finita. "Ci dispiace molto per Alfredo - commenta il ds Antonello Ibba -. In questi mesi aveva dimostrato in pieno il suo valore. Speriamo che quello del forte centrale sia solo un arrivederci. A dicembre per il ruolo torneremo comunque sul mercato. Siamo nelle posizioni alte di classifica e intendiamo rimanerci".

