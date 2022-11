Cuore e batticuore per la squadra sassarese che al PalaSerradimigni dimostra personalità in una partita condotta per 30', quasi persa ai regolamentari e poi vinta 89-81 nell'overtime sul Faenza.

Il play Carangelo ha festeggiato degnamente le 300 partite nella A1 femminile con una prestazione da 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

La Dinamo è andata a sprazzi: sul 31-20 del 12' si pensava potesse controllare Faenza che invece ha provato a rientrare, riuscendoci nel terzo quarto quando trascinata dall'ala Hinriksdottir e da Cupido ha addirittura sorpassato: 60-62.

Nuovo allungo nell'ultimo quarto (+5 con Holmes, tanti punti e rimbalzi ma anche 9 palle perse) prima di incassare un break di 11 a o che sembrava aver consegnato l'inerzia nelle mani faentine prima della reazione di Makurat: 77-77.

Nel supplementare, ottima Toffolo, messa dentro al posto di Holmes fuori per falli, ed efficace Gustavsson per l'allungo della vittoria.

I tabellini

Sassari: Toffolo 5, Mazza ne, Carangelo 22, Arioli ne, Gustavsson 16, Makurat 14, Fara ne, Thomas 8, Holmes 26, Ciavarella. All.Restivo.

Faenza: Franceschelli 4, Kunaiy 20, Moroni 6, Cupido 9, Policari 8, Georgieva ne, Hinriksdottir 16, Baldi 7, Niedzwiedzka, Egwoh ne, Davis 13. All.Ballardini.

