Ben 32 società presenti, di cui una proveniente dalla Corsica, 320 judoka tra agonisti e non, circa 2000 le presenze tra gli stessi atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e parenti.

Tanti i motivi perché Antonio Isoni, organizzatore col Judo Club, del XX Trofeo Città di La Maddalena e il XIV Torneo Judo Garibaldino, possa essere soddisfatto.

Soddisfazione anche da parte del sindaco, Fabio Lai, presente alla manifestazione: «Una splendida giornata di sport, l’ennesima», ha detto.

A vincere il XX Trofeo Città di La Maddalena è stato il CS Guido Sieni di Sassari, secondo il GS Judo Terralba, terzo ASD Ichnos Cagliari. Judo Club La Maddalena si è piazzato al quinto posto. Erano presenti quasi tutte le squadre che operano in Sardegna, affluite nell’arcipelago per un torneo che ricopre un ruolo importante tra quelli organizzati nell’isola, con un arrivo di persone facilitate, per quanto riguarda la traversata del mare con il traghetto, dalla scontistica applicata per l’occasione compagnia di navigazione Delcomar.

Al di là del valido aspetto agonistico dell’evento sportivo c’è da ricordare l’importante partecipazione di bambine e bambini non agonisti che sono confrontati con entusiasmo e determinazione facendo “esperienza” sì ma soprattutto divertendosi, aspetto questo estremamente importante. E a fine manifestazione tutti hanno ricevuto la medaglia di partecipazione, in ricordo dell'esperienza e della trasferta maddalenina.

