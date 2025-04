A 180’ dalla fine della stagione regolare di Serie D le parole stanno a zero: al “Ninetto Martinez” contro l’Atletico Uri l’Olbia si gioca il primo match point per la salvezza diretta.

Ma nell’ultimo derby di campionato, in programma domani per la 33ª e penultima giornata, l’avversario si gioca le residue chance di evitare la retrocessione diretta. Gara aperta a ogni risultato, anche se questa mattina, presentando la sfida, il tecnico dei galluresi Zé Maria è stato molto chiaro. «Ci attende la prima di due finali, ma è già molto importante: è un derby in cui si affrontano due squadre sarde a caccia di punti salvezza. Abbiamo entrambi un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, loro per non retrocedere direttamente, noi per essere matematicamente salvi».

I giallorossi ci arrivano da penultimi in classifica a 4 punti dai playout, i bianchi da undicesimi, a +2 sulla zona retrocessione. Ma non è la disperazione dell’Atletico Uri che Zé Maria teme. «Il loro è un campo piccolo, e noi non siamo abituati a giocare su un campo così stretto», dice. «Ma come sarà dura per noi, sarà dura per loro. L’Olbia sta bene, in settimana abbiamo lavorato tanto e forte: quella che arriva al derby è una squadra in salute, che gioca un buon calcio, come ha dimostrato anche contro la Sarnese nonostante la sconfitta. Chiedo solo più cattiveria per sfruttare le occasioni che creiamo, e qualcosa davanti per scelta tecnica domani potrebbe cambiare».

Poi, il tecnico brasiliano sottolinea: «Serviranno piedino caldo e nervi d’acciaio. Non abbiamo margine per sbagliare, dovremo essere aggressivi e chiudere la partita prima possibile». Quanto ai convocati, lo sono tutti. «Eccetto Buschiazzo, che è squalificato e potrebbe essere sostituito da Lucarelli come da Diallo, il gruppo è al completo, e sono tutti convocati, compreso Petrone, che ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici», aggiunge l’ex Inter. «Anche se due o tre giocatori andranno in tribuna, ho chiesto alla società di poter partire con l’intero gruppo, per essere gruppo fino alla fine».

Squadre in campo alle 15: Atletico Uri-Olbia sarà diretta dall’arbitro Francesco Polizzotto della sezione di Palermo.

