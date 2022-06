L’Olbia ha una grande voglia di ricominciare. Giocatori e staff tecnico, guidato quest’anno da Roberto Occhiuzzi, non vedono l’ora di ripartire in vista del prossimo campionato di Serie C. Un torneo in cui i bianchi proveranno a ripetersi, con i playoff saldi nel mirino.

Un torneo con diverse novità, a partire dal nuovo allenatore, e molte conferme. Spicca il girone: i galluresi sarebbero infatti destinati a essere inseriti anche quest’anno nel girone B del Centro Italia, gruppo nel quale ritroverebbero Reggiana, Cesena, Virtus Entella, Pescara, Ancona Matelica, Gubbio, Carrarese, Pontedera, Siena, Vis Pesaro, Imolese, Lucchese, Montevarchi e Teramo, le novità Fiorenzuola e Piacenza, che traslocherebbero dal girone A, e le neo promosse Recanatese, Rimini e San Donato Tavarnelle.

L’altra conferma riguarda la sede del ritiro precampionato, che si svolgerà per la quarta stagione di fila a Buddusò. La preparazione dovrebbe cominciare lunedì 18 luglio, con raduno fissato per domenica 17, mentre tra i test amichevoli non dovrebbe mancare quello con la Primavera del Cagliari, un classico della preseason dei bianchi.

A Buddusò dovrebbe avvenire anche la presentazione alla stampa dello staff tecnico e della squadra, con replica a Olbia dopo il debutto in Coppa Italia, al via il 21 agosto, a favore dei tifosi e di tutta la città.

