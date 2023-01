Antivigilia di partita all’insegna della presentazione della gara per Roberto Occhiuzzi. A poche ore dalla partenza per la Toscana, dove sabato la sua squadra affronterà il Siena per la 5ª giornata di ritorno di Serie C, l’allenatore dell’Olbia fa il punto.

A partire dall’avversario, in corsa per i playoff ma gravato da assenze importanti tra infortuni (Franco e Collodel) e squalifiche (vedi il portiere titolare Lanni). “Conoscendo il loro allenatore Pagliuca non ci saranno cali di tensione: è uno che gioca su ritmi alti e tiene tutti sulle spine”, premette il tecnico dei bianchi. “Quanto a noi, abbiamo preparato la partita per vincerla, come sempre, in funzione delle caratteristiche dell’avversario ma anche e soprattutto delle nostre: dovremo cercare di stare alti e di non subire il loro gioco dando la giusta pressione alla palla, con equilibrio”.

Archiviato il pareggio casalingo col Rimini, Occhiuzzi avverte: “Per tirarci fuori dai playout serve un filotto di vittorie”. Forte, l’ex Cosenza, di un gruppo al completo: tornano a disposizione dopo la squalifica La Rosa e Biancu, ma anche gli acciaccati Nanni e Sperotto saranno della trasferta toscana. “Domani con la rifinitura faremo le ultime valutazioni, ma mi hanno dato tutti ottime sensazioni”, conclude Occhiuzzi.

