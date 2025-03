La Resinglass Olbia riparte dal Casalmaggiore. Per la squadra di Dino Guadalupi il girone di ritorno della Pool Salvezza della A2 femminile di volley si apre contro la formazione lombarda, che all’andata vinse 3-0 e che domenica arriverà al GeoPalace affamata di punti, avendone uno solo di margine sulla zona retrocessione.

“Sarà una gara importante per dare continuità al nostro lavoro”, sottolinea il coach dell’Hermaea. “Siamo in un buon momento, sia per quanto riguarda quello che abbiamo fatto vedere in campo nelle ultime uscite, sia perché sembra del tutto smaltita la stanchezza accumulata con i 13 set giocati nella settimana del turno infrasettimanale, cosa che ci sta permettendo di lavorare con qualità. Domenica sul piano del gioco – spiega Guadalupi – sarà importante dare continuità alla costruzione del gioco e nella gestione dell’attacco, aspetto che nella gara d’andata era stato deficitario anche a causa di un approccio timido alla partita”.

Sul piano mentale, la consapevolezza che già domenica, davanti al pubblico di casa, potrebbe arrivare la matematica certezza della conferma della categoria potrebbe essere l’arma in più delle galluresi. “Sarebbe molto bello per noi, per il club e per coloro che verranno a sostenerci al palazzetto”, dice l’allenatore dell’Hermaea. “Siamo consapevoli che di fronte avremo una gara difficile contro un avversario in forma e in piena corsa salvezza, che farà di tutto per ostacolare il nostro percorso. È un piacere giocare gare del genere, e sono sicuro – conclude Guadalupi – che faremo il meglio”.

Squadre in campo alle 17 al GeoPalace di Olbia: arbitrano l’incontro Virginia Tundo e Alessandro D’Argenio, al videocheck Giovanni Cancellu.

© Riproduzione riservata