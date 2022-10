“Inutile nascondere che ci aspettavamo la vittoria sul campo di Ivrea, i presupposti del resto c’erano tutti”. Il presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano analizza la terza sconfitta in altrettanti match disputati dalla sua squadra nel primo storico campionato nazionale di Serie B.

“Siamo stati più efficaci per tutto il primo tempo, iniziando in vantaggio il match. L’Ivrea dal canto suo non ha mai mollato e con il passare del tempo ha guadagnato fiducia in sé stessa. L’Olbia è caduta nell’insidia dello scontro fisico, riportando numerosi infortuni e sanzioni che hanno destabilizzato il gioco di squadra. Nel secondo tempo la squadra di casa segna subito due mete, mentre l’Olbia gioca con due uomini in meno. Le api tentano un recupero sul finire della seconda frazione di gioco, e segnano una meta che accorcia le distanze, ma la partita finisce poco dopo e decreta la sconfitta della nostra squadra”, ricorda il patron gallurese.

“Ora, per la prossima partita di campionato che si terrà sabato prossimo ad Olbia, dobbiamo assolutamente vincere per sperare in un allontanamento dalla zona pericolosa della classifica. Il Varese, squadra che incontreremo nel prossimo match è alla nostra portata e davanti al pubblico di casa non possiamo deludere. L’ottimismo non ci ha certo abbandonato, conosciamo il nostro valore, per questo ci crediamo”, conclude Spano.

© Riproduzione riservata