Aspettando Andrea D’Aniello in prestito dal Cagliari, e come preannunciato dal presidente Alessandro Marino, l’Olbia si assicura tra i pali, per l’ottavo anno di fila, le prestazioni di Maarten van der Want.

L’ufficialità è arrivata oggi con una nota del club. “La Società rende noto di aver rinnovato l'accordo con il giocatore Maarten van der Want fino al 30 giugno 2023”, recita il comunicato. “Arrivato nell'estate 2015 dalla Virtus Entella, Van der Want è stato protagonista nelle sfide decisive per la promozione in Serie C del 2016, mentre nelle successive sei stagioni professionistiche, tra campionato e Coppa Italia, ha difeso i pali dell'Olbia in 41 occasioni”.

E ancora: “Il portiere olandese classe 1995 si appresta così a disputare la sua ottava stagione in maglia bianca”. 

© Riproduzione riservata