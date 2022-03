Con l’ammonizione rimediata da Emerson nel match col Siena, la nona in campionato per il brasiliano, salgono a 6 i diffidati dell’Olbia: gli altri sono Biancu, La Rosa, Lella, Pinna e Udoh.

I prossimi impegni. Giocatori importanti a rischio squalifica nel momento clou della stagione, che vedrà la squadra di Max Canzi impegnata contro (nell’ordine) Teramo, di scena domenica al “Nespoli” per la 34ª giornata di Serie C, Pontedera, Vis Pesaro, Fermana e Grosseto, a caccia di punti pesanti per provare a strappare il pass per quei playoff falliti d’un soffio lo scorso anno. Senza contare l’infortunio di Arboleda (trauma distorsivo a un ginocchio) alla vigilia della sfida col Siena, quando, col recupero di Boccia e Pinna, Canzi pensava di poter contare finalmente sulla rosa al completo.

Gestire le energie. Per raggiungere gli obiettivi prefissati – e innanzitutto la salvezza matematica, che viaggia intorno ai 40 punti, e l’Olbia oggi ne ha 37 – nel rush finale i bianchi dovranno essere bravi anche a gestire le energie fisiche e mentali. E, naturalmente, i cartellini, per evitare di arrivare contati agli ultimi fondamentali appuntamenti della stagione.

