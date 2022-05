Un assaggio dell’Olbia che verrà, con vista sulla Serie B. È così che i più vedono la partecipazione dei galluresi ai playoff della Serie C unica, traguardo entrato nella storia dell’ultracentenario club.

La prematura eliminazione per mano della Virtus Entella, alla quale, data la miglior classifica alla fine della stagione regolare, è bastato l’1-1 casalingo di ieri per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione, non cancella quanto fatto dalla squadra di Max Canzi. “Siamo diventati qualcosa di importante”, sottolinea il tecnico. “Usciamo più forti”, twitta a caldo il presidente Alessandro Marino. Mentre prima del debutto nei playoff il sindaco di Olbia Settimo Nizzi aveva assicurato: “Se l’Olbia dovesse conquistare la Serie B, si creerebbero le condizioni economiche e finanziarie per farla”.

Chissà! Intanto i tifosi, che iniziano a sognare, rilanciano: “Ci proviamo il prossimo anno”. Un anno, il settimo di fila in Serie C – e anche questo, sottolineano all’Olbia Calcio, è un record – che la società comincerà a programmare a breve. Nel frattempo, capitan Pisano e compagni tornano a casa: archiviata la trasferta ligure, i bianchi sono attesi dagli ultimi allenamenti prima del rompete le righe ufficiale.

