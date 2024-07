Dall’Olbia fanno sapere che la documentazione sul pagamento degli stipendi è stata presentata entro i termini, e che entro oggi alle 18 sarà formalizzata l’iscrizione al campionato di Serie D.

Ma sull’ok della Covisoc, atteso ieri ma slittato a oggi (se non a domani), così come sul resto, non c’è nessuna ufficialità: di fatto, il club gallurese è in silenzio stampa, chissà che non lo interrompa dopo l’avvenuta iscrizione al campionato, come la proprietà svizzera ha lasciato intendere. Va da sé, ufficiosamente.

Intanto, di soldi sui conti correnti dei dipendenti ieri non c’era traccia, così la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per le sorti dei bianchi, che a un mese e mezzo dall’inizio della stagione, che partirà il 25 agosto con la Coppa Italia, sono ben lontani da conoscere il loro futuro più prossimo.

Per dire: l’abc, allenatore, squadra e sede del ritiro precampionato, che fino all'anno scorso era Buddusò, sono ignoti. Ma la cosa davvero preoccupante è che, se è vero che è saltato l’accordo con Roberto Felleca, non si sa chi gestirà la stagione sportiva dell’Olbia. E con quali risorse professionali e finanziarie. Magari lo svelerà il presidente Guido Surace ad ammissione alla Serie D avvenuta: i tifosi e la città di Olbia sperano e pregano che tutto si risolva per il meglio.

