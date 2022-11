Sfida insidiosa domani per l’Olbia, che alla 13ª giornata di Serie C affronta al “Nespoli” il San Donato Tavarnelle, neopromosso e ultimo in classifica a -3 dalla squadra di Roberto Occhiuzzi.

Dopo essere tornati al successo contro l’Imolese dopo 2 mesi di digiuno, i bianchi non possono permettersi un passo falso, a maggior ragione in uno scontro diretto. “L'obiettivo è dare continuità nell'atteggiamento e nei risultati alla partita di Imola: nelle gare giocate finora l'approccio è sempre stato quello giusto, ma non sempre siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di concentrazione nel corso della gara”, spiega Occhiuzzi presentando l’inedito incontro con i toscani.

“L'Olbia sta diventando sempre più squadra. Le difficoltà iniziali, che avevo messo in conto, piano piano devono sparire per lasciare spazio alle certezze che stiamo trovando e che non devono arrivare soltanto dai giocatori più esperti: anche i più giovani devono fare la loro parte”, aggiunge il tecnico dei galluresi, che non potrà disporre domani degli infortunati Nanni, Secci, Palesi e Zanchetta e dello squalificato Sueva. “Ho ancora qualche dubbio sulla formazione”, svela in conclusione Occhiuzzi, “ma tutti stanno lavorando al meglio e tutti sanno di poter essere determinanti”.

Fischio d’inizio alle 14.30: al “Nespoli” dirige l’arbitro Alfredo Iannello di Messina.

