La Resinglass Olbia ritrova il successo e punti pesanti a Mondovì, dove piega col punteggio di 3-0 la formazione locale, terzultima forza della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, al termine della sfida della 4ª giornata della post season.

Grazie al bottino conquistato stasera al PalaManera la squadra di Dino Guadalupi si issa a quota 32 in classifica, scavalca l’Albese Como al secondo posto e allunga sulla zona retrocessione, distante adesso 10 punti. Nel terzo interminabile set, vinto ai vantaggi 35-33, ha dovuto tuttavia sudare. Un po’ a sorpresa, dato l’andamento degli altri.

Nel primo set, dopo il punto a punto iniziale, le padrone di casa prendono il largo portandosi sul 12-7, ma l’Hermaea ricuce lo strappo e opera il sorpasso con un parziale di 7 punti a zero sul servizio di Trampus (12-14). Da quel momento conducono le galluresi, che archiviano la frazione 25-21. Più netto il predominio nel secondo parziale, nel quale Olbia scava subito il solco (1-5) e allunga (10-19): le piemontesi provano a rimanere in partita, ma la Resinglass scappa via, e sprecati due set point conquista il game col punteggio di 25-15.

Nel terzo il copione prosegue: Olbia avanti (5-7) e Mondovì a inseguire. Poi la sfida si fa più combattuta: alle biancoblù non riesce la fuga, e dopo aver fallito due match ball subiscono il sorpasso della squadra locale, che dal canto suo spreca due set point e l’occasione per riaprire la gara. Si procede così ai vantaggi, finché tra un errore e l’altro la spunta l’Hermaea 35-33.

Mvp del match la biancoblù Laura Pasquino. E domenica al GeoPalace si va a caccia del bis per chiudere in bellezza il girone di andata e ipotecare la conferma della categoria.

© Riproduzione riservata