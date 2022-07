Roberto Biancu ha firmato (un triennale ieri), Francesco Pisano non si sa. E potrebbe non essere il solo a lasciare l’Olbia in vista del prossimo campionato di Serie C.

Alessandro Marino annuncia la rivoluzione. “I nostri obiettivi sono quelli di riempire lo stadio e restare nella parte sinistra della classifica, a un buon livello, anche cambiando guida tecnica e un certo numero di giocatori”, dice il presidente dei bianchi. Che non nasconde che uno di questi potrebbe essere Pisano: decisivo l’incontro di oggi.

“È il nostro capitano, ma il suo contratto è scaduto e potrebbe voler non giocare più”, spiega intanto il numero uno dei galluresi. Quanto alle altre possibili partenze, se non sorprende quella di King Udoh (“Piace anche in B”, svela Marino) stupisce l’annuncio dell’uscita di scena di Manuel Giandonato. “Nonostante abbia un altro anno di contratto, sul piano tecnico-tattico il nuovo allenatore Roberto Occhiuzzi ha espresso delle preferenze”, è il commento del presidente.

Da vedere quanti e quali giocatori si presenteranno al raduno di Buddusò il 15 luglio, ma molti saranno volti nuovi e giovani. Come Andrea D’Aniello, classe 2003, di proprietà del Cagliari. Marino non fa nomi, ma a proposito del futuro difensore dei pali dell’Olbia suggerisce: “Arriverà un under in prestito da un club di categoria superiore, dello stesso profilo di Giuseppe Ciocci, tornato al Cagliari per restarci”.

