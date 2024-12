Tra i 20 giocatori convocati da Zé Maria per la gara con la Sarnese, in programma domani alle 14 allo stadio “Felice Squitieri” di Sarno, spicca l’assenza di La Rosa.

Il capitano dell’Olbia sarebbe alle prese con un problema muscolare, e per questo non sarebbe partito col resto del gruppo per la trasferta della 15ª giornata di Serie D, che vede invece alla prima convocazione il nuovo acquisto Petrone, ufficializzato questa mattina, e il rientro dopo lo stop per infortunio di Maspero. Assenti anche Anelli e Santi, ormai fuori dal progetto, e Totti, dato in partenza, mentre tra le new entry si segnala la presenza di Cassitta, direttamente dall’Under 17.

I convocati

Portieri: Di Grazia, Rizzitano;

Difensori: Arboleda, Chazarreta, Gonzalez, Lucarelli, Marie-Sainte, Pani, Petrone;

Centrocampisti: Cassitta, De Grazia, Marroni, Maspero, Rizzo, Staffa, Yanovskyy;

Attaccanti: Cabrera, Caggiu, Costanzo, Furtado.

L’anticipo del turno contro la quinta forza del Girone G, al quale i bianchi arrivano forti di tre vittorie e un pareggio, e determinati a conquistare punti pesanti in chiave salvezza, sarà diretto dall’arbitro Emanuele Velocci della sezione di Frosinone.

