Vittoria, salvezza e primato. In un colpo solo. Col successo sul Casalmaggiore la Resinglass Olbia aggancia l’Offanengo in classifica a quota 38 e si porta a +13 sulla zona retrocessione, che a quattro turni dalla fine della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, con 12 punti ancora in palio, certifica la conferma della categoria per il dodicesimo anno di fila.

Un record assoluto che non sazia la fame dell’Hermaea. Rispetto all’Offanengo le galluresi vantano una vittoria in più (13 contro le 12 della formazione lombarda), per cui se la stagione finisse oggi il primato sarebbe biancoblù.

Ed è questo, adesso, l’obiettivo della squadra di Dino Guadalupi, che ieri al GeoPalace ha piegato il Casalmaggiore con un netto 3-0 e parziali 25-11, 25-19, 25-19, vendicando lo 0-3 dell’andata e infilando il terzo successo consecutivo.

Top scorer del match della 1ª giornata di ritorno il capitano Laura Partenio, che è anche l’mvp della sfida del GeoPalace.

Nel palazzetto di casa le galluresi torneranno a giocare il 6 aprile, in occasione dell’incontro con la Bam Mondovì: la coda di pool propone infatti tre trasferte, a partire da quella di sabato sul campo della Clai Imola Volley.

Seguirà la gara esterna col Castelfranco Pisa il 30 marzo e quella con l’Orocash Picco Lecco il 13 aprile, nell’ultimo atto della stagione.

