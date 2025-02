Il GeoPalace non tradisce: al debutto casalingo nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley la Resinglass Olbia piega la Clai Imola Volley 3-2 con parziali 24-26, 25-14, 25-15, 20-25, 15-9, riscattando la sconfitta all’esordio col Casalmaggiore e conquistando 2 punti che valgono quota 28 in classifica e la conferma del secondo posto.

Bene in avvio la squadra di Dino Guadalupi, che ritrova Fontemaggi dopo il lungo stop per infortunio e una Korhonen in grande forma: suo il titolo di miglior realizzatrice del turno infrasettimanale con 26 punti.

Padrone di casa avanti nel primo set 10-6: Imola è però brava a contenere la fuga dell’avversario, e dopo aver pareggiato i conti (18-18) opera il sorpasso e approfitta degli errori delle galluresi per fare suo il parziale ai vantaggi 26-24. Nel secondo l’immediato pareggio dell’Hermaea: le olbiesi scavano il solco (7-4), allungano fino al 15-9 e prendono il largo, chiudendo la frazione col punteggio di 25-14 dopo aver sprecato un set ball.

Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 6 pari. Poi, il break delle romagnole (6-9), che costringe Guadalupi a chiamare il time out: l’Hermaea si scuote e risale, portandosi in vantaggio fino al 15-10. Benedetti chiede il time out ma non c’è storia: la Resinglass tira dritta trascinata da Trampus (18-10), e archivia il set 25-15, per il 2-1 del GeoPalace.

Le galluresi fiutano il traguardo, ma le romagnole resistono: Imola avanti (9-12), Olbia tiene botta (15-15) ma le ospiti scappano via (16-21), conquistano il set a 20 e trascinano la sfida al tie-break. Il colpo di coda di Partenio è compagne è però letale: le biancoblù vincono il quinto set 15-9. E sabato, alla seconda casalinga della settimana, ancora in prima serata (si gioca alle 20.30), si punta al bis contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

