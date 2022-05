“Sarà una partita molto attesa da tutto il club e da tutta la città”. A dichiararlo è il presidente del Rugby Olbia Maurizio Spano, compagine sarda di Serie C, che aspetta la doppia finale per giocarsi la promozione in Serie B nazionale contro chi la spunterà tra San Benedetto del Tronto e Gubbio. “Siamo entusiasti di ospitare una festa per la città. Siamo sicuri che verrà tantissima gente”, prosegue il patron olbiese.

“E' un traguardo storico per il club vincere i playoff nazionali nel girone sardo-laziale”, rilancia l'allenatore-giocatore Marco Anversa, una vita passata sui campi più prestigiosi d'Italia. “E' stato molto duro sia dal punto di vista dello sforzo economico, sia dal punto di vista delle trasferte, dell'energia, ma quando vinci la fatica si sente meno. Ora recuperiamo un po' di energia e saremo pronti per questo doppio incontro il 5 a casa nostra e il 12 a casa loro”, conclude il 42enne di Viadana.

