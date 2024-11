Al termine della giornata più lunga (vedi le contestazioni di oggi) della settimana più dura dell’era SwissPro, arrivano le dichiarazioni di Zé Maria.

Dopo aver risposto alla domanda sulla decisione di escludere il capitano La Rosa, Anelli e Santi (“non è stata mia, ma della proprietà”), Zé Maria, direttamente da Roma, dove l’Olbia affronterà domani la Cynthialbalonga, è passato alla sfida della 13ª giornata di Serie D. “La squadra ci arriva veramente bene”, spiega il tecnico brasiliano, arrivato la settimana scorsa al posto del dimissionario Lucas Gatti. “Ci siamo allenati fortissimo, ad alta intensità, e i ragazzi hanno reagito benissimo nonostante una settimana turbolenta: sono molto soddisfatto”.

L’avversario non è irresistibile, ma a metà classifica con 15 punti gode miglior salute dell’Olbia, penultima con 7 punti, a -2 dai playout. Ma l’ex Inter, che sulla panchina dei bianchi ha debuttato domenica scorsa con l’1-1 con la Cos, avverte: “Sappiamo che hanno due attaccanti pericolosi che cercheremo di limitare. Allo stesso modo cercheremo di sfruttare i loro punti deboli, provando a fare una partita di qualità, con possesso palla finalizzato ad andare in porta: in settimana abbiamo provato qualcosa di nuovo”.

Alla Zé Maria. “La squadra si è allenata a un ritmo molto alto e abbiamo lavorato sul possesso palla: cambierò qualcosa sul piano tattico rispetto a domenica scorsa, come abbiamo provato durante la settimana in allenamento”, conclude l’allenatore brasiliano.

Squadre in campo domani alle 14.30: Cynthialbalonga-Olbia sarà diretta dall’arbitro Tommaso Alberto Vazzano della sezione di Catania.

© Riproduzione riservata